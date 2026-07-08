لبنان الرسمي لم يتلق اي شيء بعد
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08 July 2026
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31 mins ago
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source: اللواء
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:على بُعد أسبوع تنعقد جولة جديدة من المباحثات اللبنانية - الاسرائيلية برعاية اميركية في العاصمة الايطالية روما، وتستمر يومين للنظر في آليات وضع «اتفاق الاطار» الموقَّع في واشنطن موضع التنفيذ، بدءاً من الانسحابات الاسرائيلية تجريبية او غير تجريبية وسط ترحيب ايطالي، عبر عنه وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاجاني، الذي جدد التزام بلاده المستمرة، بدعم الاستقرار والحوار بين الاطراف، في حين اعتبر وزير خارجية المانيا يوهان فاديغول، بعد لقاء مع وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر ان «حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان».
لكن مصادر رسمية قالت لـ «اللواء» ان لبنان لم يتبلغ رسميا بعد اي موعد لعقد الجولة المقبلة، ولم يتلقَ المسؤولون والرئيس جوزاف عون اي دعوة رسمية من روما لحضور جولة المفاوضات، ولا دعوة رسمية من اميركا لزيارة الرئيس عون الى واشنطن، وينتظر حضور السفير الاميركي ميشال عيسى إلى القصر الجمهوري خلال 48 ساعة بعد عودته من واشنطن وربما يحمل معه المواعيد رسمياً.
واوضحت المصادرانه اذا جرت المفاوضات في روما ستكون فقط على المستوى السياسي الدبلوماسي ولن يشارك المستوى العسكري.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان هناك خطة وضعها الجيش في وقت سابق في ما خص المناطق النموذجية لكن ما من قرار بالتحرك، لأن الجانب الأميركي لم يُنهِ الإتصالات التي يقوم بها مع الإسرائيليين، وما من شي عملاني في هذا السياق كما انه ليس معلوما موضوع الاتصالات
مع حزب الله، لافتة الى ان رئيس فرقة المراقبة الأميركية الذي يصل الى بيروت بعد زيارته اسرائيل سيعرض الأجواء.
اما بالنسبة الى ما يحكى عن المفاوضات في روما، فإن المصادر تقول ان لبنان الرسمي لم يتلق اي شيء بعد والأمر لا يتعدى سوى تسريبا.
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