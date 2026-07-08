"الحزب": الايام اثبتت ان لا فائدة من الحوار...
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08 July 2026
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1 hr ago
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source: الديار
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:داخليا، وفيما لم تتراجع حدة الخطاب السياسي الداخلي، وسط موجات التسريبات والحملات التهويلية والاتهامية، بالتزامن مع انقطاع التواصل الكامل بين بعبدا وحارة حريك، اكدت اوساط مقربة من حزب الله ان الايام اثبتت ان لا فائدة من الحوار وتقديم البدائل، بعدما باتت المواقف والاصطفافات واضحة، في مقابل اشارات ورسائل من رئيس الجمهورية علنية وفي الكواليس يؤكد فيها على ان ابوابه مفتوحة امام النقاش والحوار للجميع، كما كانت دائمة، تحديدا مع حزب الله
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