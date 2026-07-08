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Tayyar Article

مسؤول في البيت الأبيض لرويترز: وجهنا دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارة أميركا في 21 تموز- يوليو

  • 08 July 2026
  • 45 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: سكاي نيوز عربية

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