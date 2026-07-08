Tayyar Article
مسؤول في البيت الأبيض لرويترز: وجهنا دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارة أميركا في 21 تموز- يوليو
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08 July 2026
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45 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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جنبلاط: اتفاق الإطار أحاديّ أملتهُ إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج يتمتّع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية... (النهار)
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الجيش الأميركي: القوات الأميركية تنهي جولة جديدة من الضربات ضد إيران (سكاي نيوز عربية)
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واشنطن تشن «ضربات قوية» على إيران... وطهران للرد بشكل «حاسم» (الشرق الأوسط) تتمة
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23 :59
جيش العدو الإسرائيلي: ستُجرى مناورة عسكرية صباح غد في مرتفعات الجولان، وكجزء من التمرين، ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وسيتم سماع أصوات الانفجارات في المنطقة.
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هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما؟ (الأخبار) تتمة
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الجيش الأميركي: القوات الأميركية تنهي جولة جديدة من الضربات ضد إيران (سكاي نيوز عربية)
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واشنطن تشن «ضربات قوية» على إيران... وطهران للرد بشكل «حاسم» (الشرق الأوسط) تتمة
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23 :59
جيش العدو الإسرائيلي: ستُجرى مناورة عسكرية صباح غد في مرتفعات الجولان، وكجزء من التمرين، ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وسيتم سماع أصوات الانفجارات في المنطقة.
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