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وزارة الصحة اللبنانية: 4320 شهيدا و12203 مصابين حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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