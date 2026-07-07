شو الوضع؟ اتفاق - الإطار بين استمرار الإعتداءات وجولة المفاوضات الجديدة في روما!
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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حتى الساعة كل يغني على ليلاه في لبنان. السلطة تعلن تمسكها باستقلالية لبنانفي التفاوض، لكن لا أهداف تذكر في مرمى المفاوضات، بعدما دخل اتفاق - الإطار في مرحلة الإنتقائية الإسرائيلية في تنفيذ بنوده، أو استغلال ما استطاعت تمريره. في المقابل، يغني حزب الله موال الرهان على المسار الإيراني - الأميركي، الضبابي هو الآخر، والذي يبقى تحريكه قيد البحث في البيت الأبيض.
وفي المواقف، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تأكيد تمسكه بالإتفاق وبخيار التفاوض، معلناً تكريس موقع لبنان بعيداً من الوصايات. وأمام وفود جديدة زارته في بعبدا، دان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في الجنوب، وتعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود.
واعرب الرئيس عون عن ألمه لاستشهاد أربعة اشخاص في الاعتداء السافر امس على سيارتهم في النبطية، داعياً الولايات المتحدة والدول الصديقة للضغط على إسرائيل لاحترام وقف اطلاق النار. ورأى انه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود "صيغة الاطار" في الفترة القصيرة المقبلة، مشيراً إلى انه لن يقبل تحت أي ظرف ان يفاوض احد عن لبنان.
في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أنَّ الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل، فيما رحّب وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني بذلك.
وفي المواقف الداخلية، جدد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط انتقاداته للتعاطي الرسمي مع المفاوضات. ورأى أن اتفاق الاطار هو اتفاق احادي أملته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.وقال جنبلاط إن هذه المعاهدة هي "إملاء" ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي وهذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا همّ لها سوى السلطة، بحسب تعبيره
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