بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٦، نفّذت وحدة من الجيش عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت السوريَّين (ك.م.) و(ع.ز.) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.