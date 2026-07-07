Tayyar Article
مطلوب 4 وحدات دم من فئة O+ للمريض سامي عواد في مستفى مار يوسف في بنك الدم عند جورج الميس
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07 July 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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18 :03
Besoin de plaquettes de sang de tout type et du sang O+ a L'Hôpital hotel Dieu de France. 70780891
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Besoin de plaquettes de sang de tout type et du sang O+ a L'Hôpital hotel Dieu de France. 70780891
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ملف التفرغ وتشكيل مجلس الجامعة اللبنانية على طاولة الوزيرة! تتمة
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