اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع اللجنة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يحيى الربيع، في حضور المستشار الأول للوزيرة ولشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الامين ، وتناول البحث ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء لتشكيل مجلس الجامعة، إضافة إلى متابعة القوانين والمراسيم المتعلقة بالجامعة وهيأتها التعليمية .