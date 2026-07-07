سلام تقدم بالتعازي لعائلة إسبيرانزا غندور وأهل النبطية: لتثبيت وقف النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بأصدق التعازي إلى عائلة المربية الراحلة إسبيرانزا غندور، وإلى سائر أهالي النبطية والأسرة التربوية فيها، بعد استشهادها إثر غارة إسرائيلية مدانة".
وقال :"وفي هذا الظرف الأليم، أجدّد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وستبقى أولويتنا دعم صمود أهلنا في الجنوب وضمان عودتهم الآمنة والكريمة، والعمل على إعادة الحياة إلى مدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم العامة".
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