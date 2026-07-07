كتب النائب غسان عطالله: كيف يمكن لعاقل أن يقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وربما إلى سلام، مع عدوٍّ احتل أرضنا، وقتل أبناءنا، وأَسَرَ منهم، وهدم بيوتنا، ودمّر أرزاقنا على مدى عقود، بينما نعجز عن التوصل إلى تفاهم وطني يجمع اللبنانيين حول القواسم المشتركة التي تحفظ وطنهم؟إن الأولوية الحقيقية ليست في الاتفاق مع الخارج، بل في المصالحة مع الداخل. أولويتنا أن نضع حداً لخطاب الكراهية، وأن نرفض الفتنة بكل أشكالها، وأن نحرّم الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وأن نتكاتف لبناء دولة قوية وعادلة، يحتكم فيها الجميع إلى القانون، وتكفل الأمن والكرامة والحقوق لجميع مواطنيها دون تمييز.إن نجاح اللبنانيين في بناء هذا التوافق الوطني سيكون أعظم إنجاز يمكن أن يُهدى إلى الأجيال القادمة، لأنه سيؤسس لوطن قادر على حماية نفسه وشعبه ومصالحه. وحتى إن تعثرت هذه المحاولة، فسيبقى السعي إليها واجباً وطنياً وشرفاً أخلاقياً، لأن الأوطان لا تُبنى بالانقسام، بل بالإرادة الصادقة في الالتقاء على ما يوحّد أبناءها.