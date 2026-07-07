كريم بقرادوني في حوار شامل مع ال tayyar.org يفنّد المستور من الاتفاق الاطار الى مصير لبنان و الحرب و السلم و اداء ترامب و صراع المحاور و يكشف في ايّ مدى زمني يأتي الحلّ و من هو رجل التفاوض الذي يرتاح له الامركيون. مع جولة على العمل الخاص و حقيقة دور زوجته و كيف يفسّر تفاؤله؟