تقيب المحررين ينتقد اقتراح قانون الإعلام: يؤدي الى كونفدرالية نقابية!
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الآتي:
لقد سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن طالبت بقانون جديد،عصري وشامل للاعلام في لبنان باعتبار عدم جواز إستمرار العمل بقانون يعود تاريخه إلى العام 1962.وعلى سبيل التذكير،كانت نقابتنا إلى جانب نقابة الصحافة وراء تعديلات جوهرية على صلب القانون أقرت في العام 1994 على أثر توقيف جريدة " السفير " عن الصدور في العام 1993،وقضت بعدم مصادرة المطبوعةواغلاقها والتوقيف الاحتياطي، ومنع حبس الصحافي، واعتماد محكمة المطبوعات قاعدة لمساءلة الصحافيين. وقد انسحبت هذه التعديلات في ما بعد على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني . على أن تأييد النقابة لقانون حديث للاعلام، لا يعني قبولها بقانون لا يستجيب لتحديات الاعلام المعاصر،ويكون مليئا بالثغر، والفخاخ، خصوصا في بعض مواده التي تبيح إنشاء نقابات ترى النقابة أنها تفرز " كونفيدرالة " نقابية تكون ذا طابع طائفي وفئوي وتزيد الوضع الاعلامي شرخا وتعقيدا وشرذمة. كما تحرم الصحافيين والاعلاميين من التمثيل العادل والمتوازن في الهيئة الوطنية للاعلام الذي نص أقتراح القانون على انشائها، وهي هيئة تخص الجسم الصحافي والاعلامي قبل أي فئة مهما كانت درجة صلتها بالموضوع.الى ذلك ، فان مشروع القانون يفتقر إلى تحديد من هو الصحافي، والتوصيف المهني. كما أنه لا يذكر شيء عن هوية الاعلام اللبناني والدور الوطني الذي يجب ان ينهض به، ويغفل ألاشارة إلى وجوب وضع آلية لربط قطاع الصحافة والاعلام بدورة الاقتصاد الوطني ليكون قطاعا منتجا لا عالة على سائر القطاعات الإنتاجية. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي شاركت من دون إنقطاع في بحث إقتراحات القوانين الخاصة بالاعلام منذ العام 2004 ، شاركت هذه المرة في نقاش الاقتراح الموجود أمام اللجان النيابية المشتركة وقدمت ملاحظاتها في صدده، وكذلك فعلت نقابة الصحافة، إلى وزير الاعلام والمعنيين في لجنتي الإدارة والعدل والاعلام والاتصالات النيابيتين ، والى الكتل البرلمانية. كما ارسلت الملاحظات إلى نائب رئيس المجلس النيابي عندما كلف متابعة الموضوع، وابلغنا جميعهم انهم سيدرسوا هذه الملاحظات بإيجابية وانفتاح، لكن تبين لنا أن التجاوب كان متواضعا، وأن التعديلات لم تكن على قدر ما هو منتظر. لذلك اناشد رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري التجاوب معنا لإعطاء مزيد من الوقت لدرس إقتراح القانون ،واتاحة المجال لمناقشته بصورة أفضل بغرض أن يكون للبنان قانون لا تشوبه شائبة، فلا نضطر إلى إعادة النظر فيه من جديد بعد سنوات ،خصوصا إلى أنه علاوة على ملاحظات نقابتي الصحافة والمحرري، يلغي إقتراح القانون وزارة الاعلام عمليا تمثلا بكثير من الدول الأجنبية والعربية، لكن البديل الوارد فيه يبقى مجرد عنوان يحتاج إلى مزيد من الدرس لئلا نصبح أمام مشكلة عصية على الحل بوجود إعلاميين وعاملين فيها لا يعرف شيئا عن مصيرهم .وان الذي انتظر منذ العام 2004 تاريخ بدء البحث الجاد في استصدار قانون جديد للاعلام، باستطاعته الانتظار لاسابيع أو أشهر معدودة للوصول إلى قانون خال من الثغر،نفخر به ولا نندم على ساعة صدوره. كما نتمنى أن يكون لكل من نقابتي الصحافة والمحررين مشاركة أوسع في النقاشات الجارية حول الاقتراح، وعدم الاتكال على آراء هيئات دولية ومنظمات غير حكومية لا نعرف ماذا تخبيء في جعبتها للاعلام اللبناني ،وما تبيته من " أجندات" لا تنسجم مع مصلحة لبنان وخصوصيته. وستكون لنا في طالع الايام أتصالات مكثفة مع نقابة الصحافة لنبني على الشيء مقتضاه. مع التذكير بأن الادعاء بأن الخوف على الحرية هي وراء العجلة في بت إقتراح القانون، ليس في محله لأن قانون المطبوعات الذي عدل أحكاما في متنه ، بحزيران 1994 ألغى فيها عقوبة الحبس، وحصر المساءلة في مخالفات النشر بمحكمة المطبوعات. مما يعني أن التأني في الانتهاء من درس إقتراح قانون جديد للاعلام ،هو من باب الحكمة ويفسح المجال أمام ولادة القانون الذي نطمح إليه جميعا. وإن النقابة هي على تواصل دائم مع وزير الاعلام الذي تفهم ملاحظاتها لأن القرار ليس له وحده في هذا الموضوع الجاري درسه حاليا في اللجان المشتركة، على أمل أن يتعاطى أعضاء اللجان بموضوعية وترو ، وأن يجري تعديله فيها قبل إحالته على الهيئة العامة.
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