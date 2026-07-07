Tayyar Article
الرئيس عون: قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين
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07 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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16 :05
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