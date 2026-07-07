يكشُف نائب في كتلة نيابية وسطية ومعارضة للحكومة وغير ممثلة فيها عن ضغوط كبيرة داخلية وخارجية يتعرض لها قائد الجيش العماد ردولف هيكل تصاعدت وتيرتها بعد توقيع اتفاق الاطار اللبناني - الاسرائيلي وذلك لدفعه الى تنفيذ بنود الاتفاق وفق المناطق التجريبية التي اختارها الجيش الاسرائيلي. ولفت الى أن الحفاظ على الجيش يوازي بقاء لبنان.