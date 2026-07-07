بالصورة: انتحل صفة شرطي بلدي لسلب ضحاياه!
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"بعد ورود عدّة ادّعاءات لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول ينتحل صفة شرطي بلدي أو أمن، ويُقدم على تنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح، ولا سيّما عند الكورنيش البحري في محلّة المارينا – ضبيّه، في أسلوب جرمي خطير ومتكرّر شكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وسلامتهم، باشرت عناصر مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تحقيقاتها، وكثّفت استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف الفاعل وتوقيفه.
وبنتيجة المتابعة، تمكّنت المفرزة من تحديد هويّة المشتبه فيه، فتبيّن أنّه الموقوف: – م. هـ. (مواليد عام 1965، لبناني)، الذي سبق أن أوقفته شعبة المعلومات بجرم سرقة، وعُمِّمَت صورته للتعرّف إليه من قِبَل الذين وقعوا ضحيّة أعماله.
وبالتّحقيق معه بقضايا السّلب بقوّة السّلاح، اعترف بما نُسب إليه، وبإقدامه على تنفيذ أكثر من /50/ عمليّة سلب في محلّة المارينا – ضبيّه، مستخدمًا الأسلوب الجرمي عينه.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائيّة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".
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