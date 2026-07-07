يقوم مستشار مرجعية رفيعة بإجراء سلسلة اتصالات بعدد من الشخصيات السياسية والنيابية والفعاليات الاجتماعية والنقابية لحشد أوسع تأييد لخيار سياسي كبير اتخذه منذ فترة وجيزة، مقابل مساعٍ موازية لمرجعية أخرى لتطويق الخيار الاول. وقد بادر المستشار للاتصال بنقيب إحدى النقابات وطلب منه الحضور للقاء المرجعية الأولى فرفض في بداية الامر قبل أن يعود ويقوم بالزيارة على رأس وفد نقابي.