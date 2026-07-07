Tayyar Article
وصول طائرة ترامب إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي
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07 July 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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