تُبدي شخصية أوروبية، في مجالسها الخاصة، تأييداً للمسار الديبلوماسي الذي أفضى إلى الاتفاق الإطاري، لكنها لا تُخفي خشيتها من أن تكون الحكومة اللبنانية قد وُضعت أمام التزامات تفوق قدرتها على التنفيذ، من دون أن تُمنح الضمانات أو الأدوات الكفيلة بإنجاح المهمة.