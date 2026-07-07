خاص - الاتفاق تنقصه الأدوات!
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تُبدي شخصية أوروبية، في مجالسها الخاصة، تأييداً للمسار الديبلوماسي الذي أفضى إلى الاتفاق الإطاري، لكنها لا تُخفي خشيتها من أن تكون الحكومة اللبنانية قد وُضعت أمام التزامات تفوق قدرتها على التنفيذ، من دون أن تُمنح الضمانات أو الأدوات الكفيلة بإنجاح المهمة.
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