كتب المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين عبر منصة إكس:

"يلفتني في الصحف والتواصل كمّ الهجوم هذه الأيام ضد لبنان الكبير، الوطن الذي منحنا هويةً ودورًا . إنه وطن البطريرك الحويّك وعبد الحليم الحجار ، ومحمد صبرا ، ومحمد محسن ، ومحمود جنبلاط ، ونجيب عبد الملك . انتم هاجموه ما استطعتم جهلًا و حقدًا، أما نحن فلن نتخلى عنه، ولو بقينا وحدنا."