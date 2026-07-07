خاص - مصادر غربية تُحذر من تنامي الحالة المتطرفة في سوريا ولبنان!
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07 July 2026
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23 mins ago
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source: tayyar.org
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تُحذّر مصادر غربية من تنامي ظاهرة التطرف في سوريا التي تترجم في مجموعة أعمال أمنية وتفجيرات ضربت مناطق متعددة وصولاً الى العاصمة دمشق، ما يعزز المخاطر الأمنية على لبنان من الحدود الشمالية والشرقية في ظل رصد أجهزة أمنية لبنانية عناصر أجنبية تشكل امتداداً للحالة المتطرفة على الحدود.
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