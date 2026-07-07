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Tayyar Article

"رويترز" عن مصادر أمنية بحرية: تضرر ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي في محيط مضيق هرمز بالقرب من عُمان بعد استهداف ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال في المنطقة نفسها

  • 07 July 2026
  • 47 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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