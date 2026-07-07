تابعت وزارة التربية والتعليم العالي دورات التكثيف لتقوية المرشحين للثانوية العامة في كل من دار المعلمين والمعلمات في طرابلس وحلبا ، المعتمدة كمراكز للتعليم والتعلم على غرار مراكز بيروت وصيدا وعاليه، والمستخدمة مراكز تقوية للمرشحين الذين تسجلوا للمشاركة فيها، ما يوفر على أهاليهم ساعات تدريس خصوصية ، ويعزز جهوزيتهم للمشاركة في الدورة الوحيدة للامتحانات الرسمية بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .



ووجهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تحية الشكر للجهات المانحة التي وفرت التمويل لهذه الدورات ، إذ إن التكاليف التشغيلية وبدل أتعاب المعلمين وبدل النقل في دار طرابلس تمت بتمويل من war child ، اما التكاليف التشغيلية في دار حلبا فتم تمويلها من منظمة "اليونيسف"، فيما وفر التمويل لبدلات أتعاب المعلمين مكتب "اليونسكو" الإقليمي .



ودعت الوزيرة المرشحين إلى الإفادة من دورات التقوية إلى أقصى الحدود ، لأنها تعزز فرصهم بالنجاح.