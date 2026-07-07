Tayyar Article
التلفزيون السوري: إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قسطنطين: لن نتخلى عن لبنان الكبير ولو بقينا وحدنا تتمة
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خاص - مصادر غربية تُحذر من تنامي الحالة المتطرفة في سوريا ولبنان! تتمة
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بعد إصابتها بمرض خطير.. مُراسلة "الجديد" لازالت في المستشفى! (صور) تتمة
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13 :02
خاص - الاتفاق تنقصه الأدوات! تتمة
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قسطنطين: لن نتخلى عن لبنان الكبير ولو بقينا وحدنا تتمة
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12 :55
الرئيس الفرنسي ماكرون:
- نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا
- هناك فرص يمكن اغتنامها للتنمية في سوريا ولا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين
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12 :53
الشرع: نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية ومن استثمر في سوريا مبكرًا ربح مبكرًا
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12 :48
خاص - مصادر غربية تُحذر من تنامي الحالة المتطرفة في سوريا ولبنان! تتمة
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12 :45
بعد إصابتها بمرض خطير.. مُراسلة "الجديد" لازالت في المستشفى! (صور) تتمة
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