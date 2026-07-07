Tayyar Article
"رويترز": انفجار سلسة من العبوات الناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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11 :33
اجتماع مغلق بين الرئيسين الشرع وماكرون
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11 :09
انفجارات تهزّ دمشق قرب فندق ماكرون... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
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11 :00
الإخبارية السورية عن مصدر أمنيّ: انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة دمشق وقوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث لكشف المتورطين
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10 :51
"الإليزيه": ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق
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10 :42
التلفزيون السوري: الشرع يستقبل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق
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10 :41
بالفيديو: انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق تتمة
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-
Just in
-
11 :33
اجتماع مغلق بين الرئيسين الشرع وماكرون
-
11 :09
انفجارات تهزّ دمشق قرب فندق ماكرون... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
-
11 :00
الإخبارية السورية عن مصدر أمنيّ: انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة دمشق وقوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث لكشف المتورطين
-
10 :51
"الإليزيه": ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق
-
10 :42
التلفزيون السوري: الشرع يستقبل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق
-
10 :41
بالفيديو: انفجار عبوات ناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق تتمة
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