بحقه 26 مذكّرة عدليّة... القبض على مطلوب خطير!
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء داخل مخيّم صبرا، والذي كان متواريًا عن الأنظار لفترة طويلة بسبب نشاطه الإجرامي، ويُدعى:
ح. ع. ر. (من مواليد عام 1996، فلسطيني الجنسيّة)
بحقّه /26/ مذكّرة عدليّة بجرائم: تجارة مخدّرات، وأسلحة، وإطلاق نار، وإدخال ممنوعات إلى السجن. ويُعدّ من الأشخاص الخطرين، ويحمل السّلاح بصورة مستمرّة.
أُعطيت الأوامر للعمل على توقيفه بالسّرعة الممكنة.
بتاريخ 15-06-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بعد تنفيذها كمينًا محكمًا داخل المخيّم المذكور، وضُبط بحوزته مسدّس حربي.
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