نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشورًا عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: "إلى كل من يريد أن يشرب البيرة في تل أبيب أقول: يا أهلا وسهلا فيكن، إذا الأرض ما حملتكم، منحطكم بعيونا وبقلبنا".وأضاف: "شعب إسرائيل، كأمثالكم، شعب الضيافة والكرم والروح الطيبة والحياة".وتابع: "أما أولئك المعارضون، خليكم بالعصر الحجري، وخليكم بعصر الوصاية والاحتلالات والتبعية... وصلت الفكرة؟".