انخفضت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم، حيث تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان بمقدار 13 ألف ليرة، والمازوت 15 ألف ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 28 ألف ليرة.وأصبحت الاسعار على الشكل الآتي:بنزين 95: 2207.000 (-13000)بنزين 98: 2225.000 (-13000)مازوت: 1780.000 (-15000)غاز: 1099.000 (-28000)