Tayyar Article
السفير الإسرائيلي لدى أميركا: جولة المحادثات المقبلة بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في روما يومي 15 و16 تموز
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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