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Tayyar Article

عراقجي: البند 13 من مذكرة التفاهم واضح وهو أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت تهديدات أمريكا

  • 07 July 2026
  • 20 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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