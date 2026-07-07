Tayyar Article
السلطات الروسية: أوكرانيا تطلق 430 مسيرة باتجاه موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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08 :19
تقرير أميركي يكشف ما يخطط له ترامب (Skynews) تتمة
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الصين: 15 قتيلًا و9 مفقودين جراء أمطار غزيرة وفيضانات
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب: على الكونغرس إقرار مبلغ 350 مليار دولار المخصصة للدفاع
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