بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

صيغة الإطار التي تمّ التوصُّل إليها بين لبنان وإسرائيل، تنتظر انطلاق الخطوات التنفيذية؛ لبنان قام بما هو متوجِّب عليه في هذا المجال، والكرة ما زالت في ملعب إسرائيل التي ترسل يومياً إشارات واضحة على مماطلة فاضحة في ما خص الشروع في الخطوات التنفيذية الأولى، تتبدّى في التصريحات المتتالية من قِبل المستويَين السياسي والعسكري، التي تربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية بشرط «التزام الجيش اللبناني بالتزاماته»، أي نزع سلاح «حزب الله»، وتزامن ذلك مع اعتداءات مكثفة، وتفجيرات هائلة وتجريف واسع للقرى اللبنانية، واستهدافات متواصلة للمدنيّين.