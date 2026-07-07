عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 تموز 2026
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07 July 2026
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51 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: اتفاق الاطار يحصد الخيبات... وإسرائيل تتدخل في الجيش
لبنان ينتظر المحادثات الأميركية- الإيرانية
التشييع المليوني... إيران أكثر ئقة بنفسها
النهار: رئيس الجمهورية جوزف عون لـ"النهار": أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو
الديار: بعد اجهاض الفتنة... قرى مسيحية تحت الخطر الاسرائيلي؟
لا جدية اميركية... والجيش يرفض وضعه تحت الاختبار
البناء: البحث عن صيغة مساكنة داخل بيت الناتو المتصدع… وتسابق تركي إسرائيلي | ملايين الإيرانيين في تشييع الخامنئي لليوم الثاني… وهرمز ولبنان في المقدمة | دم اسبرانزا في النبطية يبكي اللبنانيين… وممنوع الشكوى… ولا يرفّ جفن السلطة
اللواء: عون يطالب الأميركيِّين بالضغط على إسرائيل للإنسحاب من كل الجنوب
الجمهورية: واشنطن: آن أوان التنفيذ
مسيحيو الجنوب يصدّون الفتنة الإسرائيلية
نداء الوطن: لبنانيون حتى آخر الحدود
l'orient le jour: La France revient en Syrie, avec le Liban en arrière-plan
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: جنازة خامنئي تنادي بـ«الثأر»... وهجمات إيرانية على سفن بـ«هرمز»
الأنباء الكويتية: عون يُحذِّر من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراضٍ لبنانية
لبنان: الكلفة المباشرة للحرب بين 3 و4 مليارات دولار
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06 :54
الجيش أبلغ السلطة أنه لن يصطدم مع أيّ طرف داخلي مهما كانت الأسباب (البناء) تتمة
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06 :41
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06 :28
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 تموز 2026 تتمة
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06 :05
شروط اسرائيلية تعجيزية!... ما هو موقف الجيش؟ (الديار) تتمة
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05 :51
تهديدات اسرائيلية... وتحذيرات امنية (الديار) تتمة
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05 :31
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السيد: " ماذا تغيّر بعد الإستسلام؟!"
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اجتماع بين قيادتي "المرابطون" و"فتح" اكد ان القضية الفلسطينية ستبقى الاساس والمركزية
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رئيس الجمهورية جوزف عون لـ"النهار": أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو
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لائحة إسرائيلية بأسماء ضبّاط في الجيش اللبناني؟
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عطاللّه: هل ستتوجّه السلطة إلى الأمم المتحدة لإدانة استهداف المدنيين اللبنانيين؟
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شو الوضع؟ إسرائيل تمزق "الإتفاق – الإطار" باعتداءاتها والسلطة أمام محك الوفاء بتعهداتها للبنانيين
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”معاً مجدداً... الزمالة تجمعنا": العشاء السنوي لإعلاميات لبنانيات في كازينو لبنان
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Just in
-
06 :54
الجيش أبلغ السلطة أنه لن يصطدم مع أيّ طرف داخلي مهما كانت الأسباب (البناء) تتمة
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06 :41
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06 :28
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الجيش أبلغ السلطة أنه لن يصطدم مع أيّ طرف داخلي مهما كانت الأسباب
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07 July 2026
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