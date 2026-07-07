برودة الراعي تجاه الشيباني
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: الأخبار
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الأخبار: قالت أوساط مواكبة إن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، نهاية الأسبوع الماضي، اتّسم بقدر من البرودة، وكان خالياً من مظاهر الودّ. وأضافت أن هذا الانطباع تعزّز أيضاً في محطة الشيباني في عاصمة الشمال، بعدما اعتذر رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران يوسف سويف عن عدم المشاركة في استقبال الشيباني في دار إفتاء طرابلس، موفِداً الخورأسقف أنطوان مخايل لتمثيله، في حين حضر ممثّلو سائر الطوائف المسيحية اللقاء.
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