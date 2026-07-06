Tayyar Article
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: لا نعتزم بناء مواقع دائمة في عمق المنطقة الأمنية في لبنان
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رداً على ترامب: خاطبوا الشعب الإيراني باحترام وإلا سنرد بلغة أخرى
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22 :13
رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف:
- العالم أدرك أن الثورة والجمهورية الإسلامية باقيتان وبفضل دعم شعبنا لا طريق مسدوداً ولا هزيمة
- المعتدون على أرض إيران وقَتَلة أبنائها ولا سيّما قائد الأمة سينالون جزاء أعمالهم
- الفاجعة المؤلمة بفقدان قائدنا الشهيد تحوّلت إلى ملحمة ووعي وأَضْفُت زخمًا مضاعفًا لمَسيرة التوجّه نحو النصر الحتمي
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21 :36
بالصورة: الموت يفجع مؤثرة لبنانية شهيرة! تتمة
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21 :17
السيد: " ماذا تغيّر بعد الإستسلام؟!" تتمة
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06 July 2026
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رئيس الجمهورية جوزف عون لـ"النهار": أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو
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06 July 2026
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لائحة إسرائيلية بأسماء ضبّاط في الجيش اللبناني؟
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06 July 2026
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عطاللّه: هل ستتوجّه السلطة إلى الأمم المتحدة لإدانة استهداف المدنيين اللبنانيين؟
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06 July 2026