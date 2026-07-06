كتبت المؤثرة والناشطة السياسية غنى غندور، ناعية إبنة خالها الشهيدة اسبيرانزا فخري غندور، عبر صفحتها :" استشهدت ابنة خالي الحلوهاستشهدت صديقة الطفولهقتلتها إسرائيل مع والدتها بصاروخ غادراتفاق الإطار شرّع لاسرائيل قتلهاشكراً جوزيف عونشكراً نواف سلام"