Tayyar Article
بالصورة: الموت يفجع مؤثرة لبنانية شهيرة!
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06 July 2026
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12 mins ago
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source: tayyar.org
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كتبت المؤثرة والناشطة السياسية غنى غندور، ناعية إبنة خالها الشهيدة اسبيرانزا فخري غندور، عبر صفحتها :
" استشهدت ابنة خالي الحلوه
استشهدت صديقة الطفوله
قتلتها إسرائيل مع والدتها بصاروخ غادر
اتفاق الإطار شرّع لاسرائيل قتلها
شكراً جوزيف عون
شكراً نواف سلام"
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