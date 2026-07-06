كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :

" ماذا تغيّر بعد الإستسلام؟! اليوم، غارة اسرائيلية بصاروخ استهدفت سيارة مديرة مدرسة النبطية الفوقا إسبيرنزا غندور، فإستشهدت مع والدتها ومخدومتها الأجنبية وعامل سوري أثناء عودتهم من تفقّد منزل العائلة… ألا يستحق هذا الإعتداء الإجرامي موقفاً من الرئيسين بإلغاء إتفاق الإطار المشؤوم؟!"