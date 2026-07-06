تداول بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أن إسرائيل سلّمت الجانب اللبناني لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني، بينهم ضباط كبار، مطالبةً بمنع وجودهم الميداني في جنوب لبنان، بدعوى تسريبهم معلومات إلى حزب الله، وفق الادعاءات الإسرائيلية.وبعد التحقق من صحة هذه المعلومات، تواصل فريق Factcheck-Lebanon في وزارة الإعلام مع مراجع رسمية معنية، التي أكدت أن الجيش اللبناني" لم يتسلّم أي لائحة من هذا النوع".وشددت المراجع عينها على أن ما يتم تداوله بشأن تسليم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني والمطالبة بمنع انتشارهم في الجنوب هو" خبر مضلل ومفبرك وعارٍ من الصحة".