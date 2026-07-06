كتب النائب غسان عطاللّه عبر "أكس":

هل تستطيع السلطة أن تشرح لنا: هل ما تعرّضت له مديرة المدرسة وعائلتها المدنيّة يُعدّ اعتداءً أم لا؟ وإذا كان اعتداءً، فهل ستتجرأ على إبلاغ إسرائيل بذلك بعد الاتفاق؟ وهل ستتوجّه إلى الأمم المتحدة لإدانة استهداف المدنيين اللبنانيين؟ما يجري يطرح أسئلة مشروعة حول فعالية الاتفاق وجدواه. جميعنا نتمنى أن يحقق حماية أكبر للبنان، لا أن يترك المدنيين مكشوفين فيما نقف مكتوفي الأيدي نراقب ما يحصل! اذا كان نجاح الاتفاق يقاس بنتائجه على الارض هل من يخبرنا عن نجاح هذا الاتفاق!