شو الوضع؟ إسرائيل تمزق "الإتفاق – الإطار" باعتداءاتها والسلطة أمام محك الوفاء بتعهداتها للبنانيين
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06 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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عملياً، لم يعد هناك من "اتفاق – الإطار" إلا تغطية اعتداءات إسرائيل وتعمد استهدافها المدنيين. فإذا كان هناك من شكلٍ تتغطى به السلطة اللبنانية لمحاولة تبرير الثغرات الكبيرة في الاتفاق، فإن كل ورقة التين باتت ساقطة مع كل شهيد لبناني مدني، ومع كل غارة إسرائيلية. والأصح، أن إسرائيل تستغل ما ورد صراحة في الاتفاق، لتمنح شرعية ومن لبنان الرسمي، لما تقدم عليه يومياً. إنه الإمتحان الأخطر أمام المسؤولين، الذين تقع عليهم مسؤولية حماية شعبهم ومواطنيهم، والتوجه إلى الدولة الأعظم الراعية للإتفاق.
فقد أثارَ استهداف مديرة مدرسة في مدينة النبطية مع والدتها وعدد من المدنيين، ردود فعلٍ سياسية واسعة.
فقد وصف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عجز السلطة بالمخيف، عندما تكون "عاجزة أمام إتفاق كَشَف لبنان وأعطى الغطاء لاسرائيل للاعتداء وللإحتلال ومنعنا حتى أن نشتكي وجعلنا نخاف أكثر على لبنان". وأضاف باسيل في تصريح له على "إكس" أنه من المحزن عندما تستهدف إسرائيل مديرة مدرسة مع عائلتها، و"مشهد يكبر القلب عندما يتمسك أهالي القرى الحدودية بال10452 كلم مربع".
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد في اتصال مع task force for Lebanon أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، مشيراً إلى "أن بقاء الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، وأسس تحقيق السلام العادل والدائم".
وإلى جانب الإعتداء الإسرائيلي في النبطية، واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل في بنت جبيل وعدد من القرى. إلى ذلك، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الحكومة نواف سلام حيث كان بحث في التحضيرات لتنفيذ الاتفاق - الإطار، لا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية.
وعلى خطٍ إقليمي، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في زيارة لافتة في توقيتها، وذلك للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.
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