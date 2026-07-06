Tayyar Article
airfrance: تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 20 تموز
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06 July 2026
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32 mins ago
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source: tayyar.org
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