تهديد إسرائيلي صوتي الى بلدات في مرجعيون ل "منع عودة غرباء"!
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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وجّه جيش العدو الإسرائيلي رسالة صوتية تحذيرية إلى عدد من بلديات قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، شملت جديدة مرجعيون، أبل السقي، القليعة، برج الملوك ودير ميماس، دعا فيها السكان إلى منع عودة "غرباء" إلى قراهم، في إشارة إلى عناصر من "حزب الله"، وفق تعبيره.
وهددت الرسالة، ب "عدم ضمان سلامة السكان في حال عدم الاستجابة لهذه التحذيرات، والاستمرار بالعمليات العسكرية في جنوب لبنان".
كما شددت على تحميل الأهالي مسؤولية ما يجري داخل بلداتهم، محذرة من "تسلل عناصر حزب الله" إلى المناطق المذكورة، واكدت أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في الجنوب".
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