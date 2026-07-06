كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عبر منصة إكس:استشهاد مديرة مدرسة النبطية الفوقا إسبريزا غندور، وابن أخيها، والعاملة المنزلية، جريمة موصوفة تضاف الى سجل الجرائم الإسرائيلية.اتفاق الإطار منح إسرائيل حرية لمواصلة اعتداءاتها تحت ذرائع مختلفة، فيما يدفع لبنان الثمن من دماء المدنيين.أي اتفاق لا يوقف العدوان، ولا يردع الاحتلال، ولا يؤمّن حماية المدنيين، يفقد قيمته السياسية والأخلاقية، ويستدعي مراجعة جدية ومساءلة لكل الضمانات التي رافقته.الرحمة للشهداء، والحرية والسيادة للبنان