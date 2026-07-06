أبو زيد: أي ضمانة يمكن أن يُعتدّ بها ما لم تتحوّل إلى حمايةٍ فعلية على الأرض
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر "أكس":ما القيمة الفعلية لإطارٍ يُوقَّع في العاصمة الأميركية إذا ظلّت المربية إسبيرانزا غندور، العائدة من مدرستها، هدفاً مشروعاً في عين جهةٍ يُفترض أنها التزمت بوقف الاعتداءات؟ وأي ضمانة يمكن أن يُعتدّ بها ما لم تتحوّل إلى حمايةٍ فعلية على الأرض، في القرى والبلدات، لا مجرد نصوص وتوقيعات
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