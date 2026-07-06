Tayyar Article
ترامب: لا أسعى إلى تغيير النظام في إيران وأفضل الوصول إلى اتفاق لأنني لا أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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18 :45
تهديد إسرائيلي صوتي الى بلدات في مرجعيون ل "منع عودة غرباء"! تتمة
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أبو زيد: أي ضمانة يمكن أن يُعتدّ بها ما لم تتحوّل إلى حمايةٍ فعلية على الأرض تتمة
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ترامب: تحدثت إلى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء لأحد أفضل لاعبي أميركا والتدخل لم يشكّل مخالفة وليس من العدل أن يُستبعَد
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18 :45
تهديد إسرائيلي صوتي الى بلدات في مرجعيون ل "منع عودة غرباء"! تتمة
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18 :01
مصادر لرويترز: إسلام آباد بدأت التوسط بين الحكومتين في شرق وغرب ليبيا
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17 :59
هيئة البث الإسرائيلية: "تل أبيب" سلمت قائمة لبيروت تضم أسماء عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني "ترفض تواجدهم في الجنوب"
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نجم كتيلي: جريمة موصوفة تضاف الى سجل الجرائم الإسرائيلية! تتمة
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أبو زيد: أي ضمانة يمكن أن يُعتدّ بها ما لم تتحوّل إلى حمايةٍ فعلية على الأرض تتمة
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17 :30
ترامب: تحدثت إلى رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو بشأن البطاقة الحمراء لأحد أفضل لاعبي أميركا والتدخل لم يشكّل مخالفة وليس من العدل أن يُستبعَد
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تهديد إسرائيلي صوتي الى بلدات في مرجعيون ل "منع عودة غرباء"!
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06 July 2026
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أبو زيد: أي ضمانة يمكن أن يُعتدّ بها ما لم تتحوّل إلى حمايةٍ فعلية على الأرض
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06 July 2026
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لا إطار ولا اتفاق وإسرائيل تلعب في الوقت الضائع
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06 July 2026
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باسيل: مخيف عجز السلطة أمام اتفاق كشفَ لبنان... ومشهد أهالي القرى الحدودية "بكبّر القلب"!
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06 July 2026
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”معاً مجدداً... الزمالة تجمعنا": العشاء السنوي لإعلاميات لبنانيات في كازينو لبنان
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06 July 2026
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06 July 2026
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أبو زيد: القرى المسيحية الحدودية تثبت أن الانتماء للوطن لا يُقاس بالشعارات.. بل بالمواقف
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06 July 2026
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"أسماء عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني"... هذا ما سلّمته إسرائيل للبنان!
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06 July 2026
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جعجع ردًّا على جنبلاط: التاريخ لا يعود إلى الوراء!
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06 July 2026