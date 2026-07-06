كتب رئيس التيار الوطني الحر على "إكس": ‏٣ مشاهد بالجنوب،مشهد يكبر القلب لما أهلنا بالقرى الحدودية بيتمسكوا بال ١٠٤٥٢كلم².مشهد محزن لما إسرائيل بتستهدف مديرة مدرسة مع عائلتها.مشهد مخيف لما السلطة تكون عاجزة أمام إتفاق كَشَف لبنان وأعطى الغطاء لاسرائيل للاعتداء وللإحتلال ومنعنا حتى نتشكى وخلانا نخاف أكثر على لبنان