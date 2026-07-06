Tayyar Article
نتنياهو لـ"فوكس نيوز":
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06 July 2026
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16 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :40
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- لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها بشأن إيران لكننا سحقناهم عسكريًا وبلدنا قوي وجيشنا الأقوى في العالم
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- أداؤنا في إيران رائع وقضينا على جيشها ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي
- لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها بشأن إيران لكننا سحقناهم عسكريًا وبلدنا قوي وجيشنا الأقوى في العالم
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