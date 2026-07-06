كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر حسابه على إكس:

تثبت القرى المسيحية الحدودية مرةً جديدة أن الانتماء للوطن لا يُقاس بالشعارات، بل بالمواقف.

وإن نفيها القاطع لكل ما يُشاع عن طلب الانضمام إلى إسرائيل يؤكد تمسك أهلها بأرضهم وهويتهم اللبنانية، ورفضهم أي محاولات لزرع الفتنة بين أبناء الجنوب الواحد.