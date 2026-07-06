"أسماء عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني"... هذا ما سلّمته إسرائيل للبنان!
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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نقل "التلفزيون العربي" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها "إن تل أبيب سلمت قائمة لبيروت تضم أسماء عدد من الضباط الكبار في الجيش اللبناني "ترفض تواجدهم الميداني في الجنوب" بسبب تسريبهم معلومات لـ"حزب الله"،" وذلك وفقًا للادعاءات الإسرائيلية.
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