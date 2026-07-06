جعجع ردًّا على جنبلاط: التاريخ لا يعود إلى الوراء!
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06 July 2026
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10 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "اكس":"وليد بك جنبلاط، أشكرك على كتابك القيّم. أما في ما يتعلق بإهدائك، حيث كتبت أن "وحدها اتفاقية الهدنة هي الأساس"، فلا شك أن اتفاقية الهدنة كانت فعلًا الأساس بين دولة لبنان وإسرائيل. لكن، ويا للأسف، تركناها تسقط، ودسناها تحت أقدامنا، منذ العام 1964 وحتى اليوم، ما جعلها وكأنها لم تعد موجودة".
أضاف:"وليد بك، إن التاريخ لا يعود إلى الوراء، والأيام لا تنتظر أحدًا. والمهم اليوم هو أن نستدرك ما وصلنا إليه، بدلا من البكاء على الأطلال".
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