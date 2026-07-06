Tayyar Article
غارة من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت علي الطاهر
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06 July 2026
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38 mins ago
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source: tayyar.org
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14 :38
غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت
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الرئيس جوزاف عون:
- استمرار التعنت الإسرائيلي في البقاء في أراض لبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها أميركا ولبنان لاستعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته
- لا مكان للحرب الأهلية في لبنان وعودتها إلى الساحة غير مطروح على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة
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نتنياهو:
- لم يُحدد بعد موعد لزيارتي إلى الولايات المتحدة ونسعى لتحقيق السلام في لبنان
- تعزيز السلام بالمنطقة سيكون نتيجة الانتصار على إيران ولا ينبغي تزويد تركيا بمقاتلات إف-
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14 :38
غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرتبنيت
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